Kayseri'de 5 adet kiraz 75 TL'ye satılıyor

Mevsim dışı meyveleri Mersin ve Antalya'da yetiştirerek, soğukluğun eksi 10 derece olduğu Kayseri'ye getiren manav, 5 tane kirazı 75 TL'ye, 4 tane eriği ise 48 TL'ye satıyor.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Kayseri'deki manavda, yaz meyveleri bulunuyor.

Bu manavda 4 tane erik 48 TL'ye satılırken 5 tane kiraz ise 75 TL'ye satılıyor.

ANNE ADAYLARI TERCİH EDİYOR

Manav ise anne adaylarının mevsim dışı meyveleri aşermesinden dolayı, sürekli talep olduğunu iddia ediyor.

Mevsim dışı meyvelerin kilosunun ise 900 ile 1500 TL arasında değiştiği belirtiliyor.

"KAPATMIŞ OLSAK DA DÜKKANI AÇIYORUZ"

Manav Ekrem Kanarya, "Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri günün her saati arıyor. Kapatmış olsak bile gece gelip dükkanı açıyoruz." dedi.

"ERİĞİN KİLOSU 960, KİRAZIN KİLOSU 1500 TL"

Mersin ve Antalya'daki serada yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyvelerini satan manav Ekrem Kanarya, "Dükkanımızda kış aylarında yaz meyvelerinin hepsini bulunduruyoruz. Bu meyvelere genelde hamileler, yaşlılar ve çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Eriğin kilosu 960 lira. Şu an hiç kimse kilo ile alamayacağı için paketler halinde satıyoruz. Yıl sonu itibarıyla Mersin ve Antalya'da seralarda özel yetiştirilen, 50 gram gelen 4 eriği 48 TL'den satıyoruz. Kirazın kilosu ise 1500 TL. 5 tane kirazı da 75 TL'den satıyoruz.

MEYVELER HAMİLE EŞLERİNDEN TALEP GÖRÜYOR

Mevsim dışı bu meyveler için hamile eşleri günün her saati bizleri arıyor. Dükkanı kapatmış olsak bile gece gelip dükkanı açıyoruz ve hamile eşlerinin talebini yerine getiriyoruz. Meyvelerin bu dönem çok pahalı olma nedeni mevsim dışı olmaları. Ancak insanlar yine de yaz meyvelerine çok ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.





















