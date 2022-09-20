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    Kayseri'de 8 yaşındaki çocuktan Türk bayrağına saygı

    Judo dersinden dönen küçük çocuk, apartman girişindeki Türk bayrağını görünce selam verdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
    • 20.09.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 12:41
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    Kayseri'de 8 yaşındaki çocuktan Türk bayrağına saygı

    Bayrak sevgisi ve saygısı yaş tanımıyor...

    Kayseri'de yaşayan Yasin Biberci, 8 yaşındaki oğlu Ahmet Yasin Biberci'yi judoya yönlendirdi.

    Spor ahlakıyla büyüyen çocuk, bayrak sevgisiyle de adeta örnek oldu.

    Türk bayrağına selam vermeden geçmedi

    Dersten dönen küçük Biberci, apartman girişindeki Türk bayrağının karşısına geçerek judocu selamı verdi. Ardından asansöre bineceği sırada dönerek yeniden bayrağı selamladı.

    Kayseri de 8 yaşındaki çocuktan Türk bayrağına saygı #1

    O anlar kamerada

    Apartmanın güvenlik kamerasından bu anları izleyen aile, çocuklarının davranışıyla gururlandı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

    Kayseri'de 8 yaşındaki çocuktan Türk bayrağına saygı VİDEO

    "Bizim için 3 şey çok önemli"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Yasin Biberci, "Sporda hep selam veriyorduk, girerken çıkarken. Ondan heveslendim, ben de selam verdim. Apartmana girdim, bayrağı görünce selam verdim, sonra asansöre bindim, buradan da selam verdim. Bizim için 3 şey çok önemli. Biri Kur'an-ı Kerim, ikincisi Türk bayrağı, üçüncüsü de vatanımız." diye konuştu.

    Kayseri de 8 yaşındaki çocuktan Türk bayrağına saygı #2

    "Bahçemizde bir ağaç bile çok değerli"

    Öte yandan küçük Biberci, yaptığı sporda başarılar elde etmeyi ve madalyalar almayı hedeflediğini belirtti. Orman yangınlarına çok üzüldüğünü aktaran Biberci, "Büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. Yangınları söndürmek, yollardaki ağaçları sulamak için. Ağaçlar olmasa biz yaşayamayız. Bahçemizde bir ağaç bile çok değerli, onu kesmememiz lazım." dedi.

    "Hoşuma gitti, gurur duyduk"

    AA'nın aktarımına göre; görüntüyü izlediğinde evladıyla gurur duyduğunu dile getiren Yasin Biberci, "Arazideydim, başka bir arkadaş götürmüştü spora. Oğlumu eve bıraktığını söyleyince akşam olduğu için kameradan baktım. Baktım selam veriyor, asansöre girince tekrar selam veriyor. Eşime gösterdim. O dedi ki 'Orada bayrak var'. Dikkatli baktım, bayrak var. Hoşuma gitti, gurur duyduk tabii. Bayrak, vatan, millet sevgisi ile yetiştiriyoruz çocuklarımızı, gururlandım. İstesek yaptıramazdık o hareketi." dedi.

    Kayseri de 8 yaşındaki çocuktan Türk bayrağına saygı #3


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