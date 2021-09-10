Kayseri'de yoğun bakımda kalan koronalı lise öğrencisi, aşı çağrısında bulundu

Gittikleri düğünde koronavirüslü iki kişi tarafından hastalığa yakalanan Aslan Ailesi, yoğun bakımın ardından servise çıkarıldı.

Kayseri’de ailesiyle beraber gittikleri düğünün ardından koronavirüse yakalanan 16 yaşındaki Muhammet Emin Aslan ve 43 yaşındaki babası Abdullah Aslan, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Burada durumu daha da ağırlaşan Muhammet, 9 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alındı.

Serviste yoğun bakım sürecinin çok zor geçtiğini söyleyen Aslan, herkese aşı olması konusunda çağrıda bulundu.

"ORADA BİR SÜRÜ ALETE BAĞLISIN"

Aslan, “Virüs bana ailemden bulaştı. Evde durumum ağırlaşınca ambulans çağırıp hastaneye yatırdılar. 2 gün normal odada kaldıktan sonra durumum ağırlaştı ve yoğun bakıma kaldırdılar. 1 haftaya yakın yoğun bakımda kaldım ve burası bayağı zordu. Orada bir sürü alete bağlısın. Sadece yatakta yatıyorsun. Orası bayağı sıkıntılıydı. Orada durumum düzeldikten sonra şimdi normal odaya çıkardılar. Burası yoğun bakıma göre bayağı iyi. Orası çok zordu ve bayağı zorlandım.





"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE OKULA GİDEBİLMEMİZ İÇİN HEPSİ AŞISINI OLSUN"

Herkes kendine dikkat etsin ve aşısını yaptırsın. Kimse oraya düşmesin. Yoğun bakım hiç kolay değildi. Okulumu özledim. Uzun zamandır zaten gidemiyorduk. Arkadaşlarımla şimdi konuşuyorum. Onlar da okulda yeni derslere başlamışlar. Öğretmenlerimin de hepsinin aşısını olmasını istiyorum. Daha sağlıklı bir şekilde okula gidebilmemiz için hepsi aşısını olsun” diye konuştu.





"AŞI OLMAYAN KİMSEYLE KONUŞMAYACAĞIM"

Muhammet Emin’in babası 43 yaşındaki Abdullah Aslan da, “Binamızda komşumuzun düğünü vardı. Düğün salonuna gittiğimizde sosyal mesafeye dikkat etmedik, maskemizi de takmadık. Ondan dolayı bulaştığını düşünüyoruz. Orada denildiğine göre 2 tane koronavirüslü varmış. Oradan kaptık. Önce hanım yakalandı. Daha sonra bana geçti. Benden sonra da oğluma geçti. Bu süreçte çok şeyler atlattık.

Herkesin aşısını olmasını istiyorum. Hastaneden çıktığımda da aşılı olmayan kimseyle de konuşmayı düşünmüyorum. 12 gündür hastanedeyim. Benim de sıkıntılarım oldu ama oğlum kadar değildi. Devletimiz ve doktorlarımız gerekli tedavi için her şey uyguladılar” şeklinde konuştu.







