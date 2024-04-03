Kayseri'de askeri birliğinde yatağında ölü olarak bulunan asker toprağa verildi Kayseri 1. Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken koğuştaki yatağında ölü bulunan 22 yaşındaki Samet Tahmaz memleketi Giresun'da törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Giresun'da Görele ilçesinin İnanca köyünden bir ay önce vatani görevini yapmak için Kayseri 1. Komando Tugayı'na giden Samet Tahmaz, yemin törenini ardından dağıtım iznine çıkmadan önce yatağında ölü bulundu.

Samet Tahmaz’ın cenazesi dün gece memleketi Giresun’un Görele ilçesine getirildi.

Camiye getirildi

İlçenin İnanca köyündeki baba evinde alınan helallik sonrası Tahmaz’ın cenazesi İnanca köyü camine getirildi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Tahmaz’ın naaşı, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Vatandaşlar katılım gösterdi

Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Tahmaz’ın ailesi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)