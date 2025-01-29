Kayseri'de beton firmasının reklamı Naci Görür'ü çileden çıkardı

Haber Merkezi

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı uyarılarla herkes tarafından tanınan bir isim.

Megakent için sık sık açıklamalarda bulunan Görür, vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

BU KEZ TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı zamanda yetkililerin de tedbir alması için açıklamalarda bulunuyor.

Bu kez Naci Görür, farklı bir konuyla sosyal medyada gündem oldu.

BETON FİRMASI REKLAMINA TEPKİ GÖSTERDİ

Görür, Kayseri'de bir beton firmasına ait olan reklama tepki gösterdi.

Firma, Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen Kayseri depremiyle ilgili sözleri reklam panolarına astırdı.

"DENSİZLİK"

Görür, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak yasal yollara başvuracağını dile getirdi.

Afişte kendisinin söylemediği sözler olduğunu dile getiren Görür, tepki göstererek "Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle." dedi.