Kayseri'de bir AVM'nin inşasında yangın merdivenleri kapatıldı Kayseripark’ta kaçak inşaatın yapımı için yangın çıkışlarının kaldırıldığını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı, “Bu işletmede çalışanların ve oraya gelenlerin can güvenliği için bir endişe yok” dedi.

İHA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmak için çabalıyor.

Yaşanan depremler geniş coğrafyada hissedilirken 50 binden fazla vatandaş ise hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaşın ölümünün ardından binalarda yapılan yanlışlar bir kez daha gözler önüne serildi.

Yangın merdiveni kapatıldı

Kayseri'de bulunan bir AVM'nin ise inşasında yangın çıkışlarının kaldırıldığını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, inşaatla ilgili yeni detayları açıkladı.

Otopark alanına yapılan kafeteryalar için AVM’nin yangın çıkışlarının kapatıldığını kaydeden Şahin, yetkililere uyarılarda bulundu.

"Duvarın önüne bu kafeteryalar yapıldığı için o yangın çıkışı boşa çıktı"

Mahmut Şahin şu ifadeleri kullandı:

Kayseripark’ta kaçak inşaat son hız devam ediyor.



Kayseri’nin gözü önünde hukuksuzluklar, herhangi bir yasal kurumlara müracaat etmeden, onların iznini almadan keyfi olarak gözümüzün önünde devam ediyor.



Son öğrendiğimiz bir şey, bunu savcılığa yaptığımız şikayete de ekleyeceğiz. Bu AVM’lerin hepsinde mutlaka bir yangın çıkışı olur.



Bu mağazaların arka tarafında, dış duvarın hemen önünde olur. İçeride çok kalabalık oluşacağı için mağazalardan çıkarlar. Yangın ya da benzeri bir tehlikede kaçış için.



Bu duvarın önüne bu kafeteryalar yapıldığı için o yangın çıkışı boşa çıktı. Şu anda bu işletme de çalışanların ve oraya gelenlerin can güvenliği için bir endişe yok.

"Hukuksuzlukları söylemeden geri durmayacağız"