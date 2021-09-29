Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yolcu otobüsüyle gelen bir kişiye düzenlediği operasyonda 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B. adlı birinin batı illerinden Kayseri'ye yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

YOL UYGULAMASINDA ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

H.B.'nin bindiği otobüsü tespit eden ekipler, Ankara yol uygulamasında durdurdukları otobüs içerisinde şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Şahsın valizinde yapılan aramada ise 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Maddeye el konulurken, H.B.'de gözaltına alındı.

BİR BAŞKA OPERASYONDA DA 12 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı bir başka operasyonda ise S.D. ve A.B.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahısların kullandığı yolcu otobüsü tespit edildi.

Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan otobüste S.D. ve A.B. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 2 parça halinde 3.20 gram esrar ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri'de bir kişinin üstünden 2 kilo 250 gram kubar çıktı VİDEO