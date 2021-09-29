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    Kayseri'de bir kişinin üstünden 2 kilo 250 gram kubar çıktı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yolcu otobüsüyle gelen bir kişiye düzenlediği operasyonda 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 04:08
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 04:19
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    Kayseri'de bir kişinin üstünden 2 kilo 250 gram kubar çıktı

    Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B. adlı birinin batı illerinden Kayseri'ye yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Kayseri de bir kişinin üstünden 2 kilo 250 gram kubar çıktı #1

    YOL UYGULAMASINDA ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

    H.B.'nin bindiği otobüsü tespit eden ekipler, Ankara yol uygulamasında durdurdukları otobüs içerisinde şüpheli şahsı gözaltına aldı.

    Şahsın valizinde yapılan aramada ise 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Maddeye el konulurken, H.B.'de gözaltına alındı.

    Kayseri de bir kişinin üstünden 2 kilo 250 gram kubar çıktı #2

    BİR BAŞKA OPERASYONDA DA 12 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerin yaptığı bir başka operasyonda ise S.D. ve A.B.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahısların kullandığı yolcu otobüsü tespit edildi.

    Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan otobüste S.D. ve A.B. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 2 parça halinde 3.20 gram esrar ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Kayseri'de bir kişinin üstünden 2 kilo 250 gram kubar çıktı VİDEO

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