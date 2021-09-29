Kayseri'de bir şahıs tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurarak kaçtı

Kayseri'de bir şahıs tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurarak kaçtı

Melikgazi ilçesinde, bir kişi tartıştığı kaynını av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Yaşanan olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs da ekipler tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.

Esenyurt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda B.L. (48) ile kaynı P.K. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.L., av tüfeği ile P.K.'ya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖĞÜSÜNDEN VURULAN KAYNI HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göğsünden vurulan P.K. da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan B.L. ise polis ekipleri tarafından av tüfeği ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.