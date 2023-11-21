Kayseri'de boşanma davası: Tekerlekli yatakla getirildi

DHA
Kayseri'de yaşayan Yusuf K. (53), 13 yıl önce Suriye'deki iç savaşta hava saldırısı sonucu yaralandı.
Ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu.
Eşi ile boşanmaya karar verdi
Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardım ile Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti.
4 çocuk babası Yusuf K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi.
Adliyeye tekerlekli yatakla getirildi
Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi.
Duruşma ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak adliyeden ayrıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış