Kayseri'de çevirmeye takılan otomobilde Yahudi Tevrat'ı bulundu

Kocasinan ilçesindeki jandarma ekipleri, çevirme esnasında durdurdukları otomobilde, "Yahudi Tevrat'ı" isimli iki kitap ele geçirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi esere denk geldi.

Ekipler, Ambar Mahallesi'nde yol kontrolleri sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen "Yahudi Tevrat'ı" isimli iki kitap ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A, Y.A, N.D. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.