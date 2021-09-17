Euro
10.1369
0.78%
Dolar
8.6389
1.33%
Altın
486.24
1.19%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
409.333
1.44%
EXEN Coin
24.30
-1.93%
21ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 21 C

    Kayseri'de çevirmeye takılan otomobilde Yahudi Tevrat'ı bulundu

    Kocasinan ilçesindeki jandarma ekipleri, çevirme esnasında durdurdukları otomobilde, "Yahudi Tevrat'ı" isimli iki kitap ele geçirdi.
    • AA
    • 17.09.2021 - 22:45
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 23:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de çevirmeye takılan otomobilde Yahudi Tevrat'ı bulundu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi esere denk geldi.

    Ekipler, Ambar Mahallesi'nde yol kontrolleri sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen "Yahudi Tevrat'ı" isimli iki kitap ele geçirdi.

    Olayla ilgili B.A, Y.A, N.D. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

    Kayseri de çevirmeye takılan otomobilde Yahudi Tevrat ı bulundu #1

    Kayseri de çevirmeye takılan otomobilde Yahudi Tevrat ı bulundu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir