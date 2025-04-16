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Haber Merkezi

Kayseri'de skandal bir olay yaşandı ve tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.

Esra Erol'un araştırdığı olayın detaylarının gündeme gelmesi ise herkesi şaşkınlığa uğrattı.

KOCASI, ANNESİYLE SAMİMİYETİ İLERLETTİ

21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile annesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı.

BİRLİKTE KAÇTILAR

Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in, nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum." diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

DÜN GÖZALTINA ALINDILAR, BUGÜN TUTUKLANDILAR

Esra Erol'un programındaki olay herkesin tepkisini çekerken ikili, canlı yayında gözaltına alınmıştı.

Cuma Doğan tutuklandı. 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi.

Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PİŞMAN MISIN?' SORUSUNA: 'YOK'

Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklanan damat Cuma Doğan, 'Pişman mısın?' sorusuna ise 'Yok' diyerek yanıt verdi.