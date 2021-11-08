Kayseri'de DEAŞ'lılara yardım eden 7 kişi sınır dışı edilecek

Kayseri'de DEAŞ'lılara yardım eden 7 kişi sınır dışı edilecek

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 kişi, geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

17 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt ile bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yaparak kente geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları, terör örgütün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan DEAŞ mensubu şahıslara kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

7 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

7 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.



