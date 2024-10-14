Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi

AA
Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Düğün konvoyu adı altında çevreye verilen rahatsızlık" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
32 BİN 233 LİRA CEZA KESİLDİ
Polis ekipleri, kent merkezinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza keserken, sürücünün ehliyetine 2 ay el koydu. Otomobil otoparka çekildi.
Ayrıca korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 7 araç sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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