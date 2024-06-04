Kayseri'de eğitim uçağı düştü Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı alındı. 2 askerimiz şehit oldu.

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DHA

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple düştü.

Yaşanan bu kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SF-260D tipi eğitim uçağında bulunan iki pilotumuzun şehit olduğu açıklandı.

İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yaşanan elim olayla ilgili açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.



Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur.

"Şehitlerimizin makamı âli olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaşanan kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.



Şehitlerimizin makamı âli olsun.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaşanan kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktığı sırada kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan 2 pilotumuza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)