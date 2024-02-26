Kayseri'de erkek çocuklarını taciz eden şahıs serbest bırakıldı

İHA
Kayseri'de alışveriş merkezinde sapık adam serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde Forum Kayseri isimli alışveriş merkezinde taciz olayı yaşandı.
Fotoğraflarını çektiğini fark etti
E.K. isimli istismarcının tuvalette fotoğrafını çektiğini fark eden bir çocuk, durumu ailesine söyledi.
Gözaltına alınan şahıs suçunu itiraf etti
Ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri, harekete geçerek E.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
Ekipler tarafından emniyete götürülen şahıs, karakolda suçunu itiraf etti.
Serbest bırakıldı
E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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