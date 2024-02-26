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Kayseri'de erkek çocuklarını taciz eden şahıs serbest bırakıldı

Kayseri'de erkek çocuklarını taciz eden şahıs serbest bırakıldı Tuvalette bir adam fotoğraflarının çekildiğini fark eden küçük çocuk, ailesine durumu haber verdi. Ailesinin şikayet üzerine sapık şahıs gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.