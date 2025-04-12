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İHA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, kar yağışı nedeniyle çöken yapılar, büyük zarara yol açtı.

İsmail Çakmak’a ait ev ve ahır, aşırı kar yağışı sonucu çöktü.

37 HAYVAN TELEF OLDU

Bölgeye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, evde kimsenin bulunmadığını ve yaralanan olmadığını tespit etti.

Ancak ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Olayın ardından, ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Çöken yapının çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, hayvanların telef olmasının ardından bölge halkı büyük üzüntü yaşadı.