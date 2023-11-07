Kayseri'de feci kaza: Kaza yapan araçlara bakarken direğe çarpıp takla attı Kocasinan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken karşı şeritteki kaza nedeniyle dikkati dağılan sürücü B.D., elektrik direğine çarparak takla attı. Otomobildeki 5 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı.

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İHA

Kayseri'de akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Kocasinan Bulvarı üzerinde R.K.'nin kullandığı hafif ticari araç ile M.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Karşı şeritten gelen 6 kişilik araçta B.D. isimli sürücü, kaza nedeniyle dikkatini kaybetti.

Kazaya bakarken aracının kontrolünü kaybeden B.D., elektrik direğine çarparak takla attı.

Araç içerisinde sıkıştı

Takla atan otomobildeki toplam 5 kişi yaralanırken, sürücü B.D. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu B.D. sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya karışan araçlar, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)