Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç hakim yakalandı
DHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim R.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.T

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editor