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    Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan memurluktan ihraç olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. yakalandı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 17:42
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    Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı

    Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

    İNCESU İLÇESİNDE YAKALANDI

    Ankara Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur D.Y., İncesu ilçesinde yakalandı.

    Gözaltına alınan D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı #1

    Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı #2

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