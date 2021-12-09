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- Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı
Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan memurluktan ihraç olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. yakalandı.
- İHA
- 09.12.2021 - 17:28
- Güncelleme : 09.12.2021 - 17:42
Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.
İNCESU İLÇESİNDE YAKALANDI
Ankara Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur D.Y., İncesu ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.