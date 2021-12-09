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Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı

Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan memurluktan ihraç olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. yakalandı.