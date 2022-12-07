Kayseri'de gazetecilerle öğrencileri buluşturan program

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği, Kayseri'de düzenlediği ikinci buluşmasında, sektörün önde gelenleriyle öğrencileri buluşturdu. Düzenlenen program daha sonra tarihi ve kültürel gezilerle sürdü.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), ikinci büyük buluşmasını Kayseri’de gerçekleştirdi.

TİGAD heyeti, Yeni Nesil Gazetecilik Konferans öncesi ayağının tozuyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Vali Çiçek, TİGAD heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiçek ayrıca, Valiliğin Kayseri’deki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Vali Çiçek, internet haberciliğinin önemine vurgu yaptı

Sosyal medya ve internet haberciliği konusundaki görüşlerini paylaşan Vali Çiçek, dezenformasyon riski ne kadar büyük olsa da sosyal medyanın ve internet haberciliğinin ne kadar etkili olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle de uzun süredir elzem olan yasal düzenlemenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de, Vali Çiçek’in konferansa verdiği destekten ötürü TİGAD adına teşekkür etti. Vali Çiçek, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası TİGAD heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Önce Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ziyaretiyle başlayan Kayseri programı, daha sonra Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin akademisyenleri ve öğrencilerinin de katıldığı Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı ile devam etti.

Sektörle öğrencileri buluşturan konferans

Sektörün önemli temsilcileri, TİGAD ve yeni nesil gazeteciler, İletişim Fakültesi öğrencileri bir araya geldi.

Konferansta ilk olarak söz alan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, TİGAD’ın, dijital medyanın sarmala dönüşen sorunlarının giderek büyüdüğü bir ortamda, 7 Kasım 2019 tarihinde kurulduğunu anımsattı.

Geçgel, dijital medyanın ve internet gazeteciliğinin durumuna dikkat çekmek ve devletin yönetim kademelerini ve karar mekanizmalarını harekete geçirmek için yola çıkan TİGAD’ın internet gazeteciliği için yasal bir düzenleme üzerinde titizlikle çalıştığını vurgulayarak, “Ortaya çıkardığımız taslağı TBMM’de siyasi parti liderlerine ve yetkili hemen tüm makama bizzat götürdük. Çok kapılar aşındırdık. Hep birlikte çok ciddi bir mücadele verdik.” dedi.

"Bu haklı mücadelemiz meyvesini verdi"

“Bu haklı mücadelemiz meyvesini verdi.” diyen Geçgel, şöyle devam etti: “TİGAD’ın internet haberciliği yasası için hazırladığı öneriler, Adalet Komisyonu’nda görüşüldü. TİGAD heyeti olarak komisyon çalışmalarına bizzat katıldık. 13 Ekim 2022’de 7418 sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edildi ve 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı. TİGAD, bu sürece etkin biçimde dahil olan tek sivil toplum kuruluşu oldu. İnternet gazeteciliğinin ve internet haberciliğinin resmiyet kazandığı bu önemli aşamada özveriyle emek veren, haklı mücadelemizde yanımızda olan başta tüm TİGAD mensuplarına ve internet gazeteciliği meslek örgütü olarak taleplerimizi içtenlikle dinleyen tüm karar ve yasama yetkililerine TİGAD ailesi adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Tamer, yalan haberlerin yol açtığı duruma dikkat çekti

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, internet gazeteciliği yasasında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Tamer, gazetecilikte sosyal medyanın önemine de işaret ederek, bu konuda yayılan dezenformasyonlara bazı örnekler verdi ve yalan haberlerin yol açtığı durumlara dikkat çekerek, internet gazeteciliği yasasının yalan haberleri önlemek adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

TİGAD öncülüğünde Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TİGAD İl Temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı. Konferansın moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vahit İlhan üstlendi. TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Erdem Yeşer’in sunuculuğunu yaptığı konferansın başında, Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Sektörün önde gelen isimleri tecrübelerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen konferansta deneyimli gazeteciler, “yeni nesil gazetecilik” teması etrafında tecrübelerini paylaştı; konuyu pekiştirmek için bizzat yaşadıkları olaylara ilişkin bazı örnekler verdi. Gazeteciler, salondaki öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Konferansta yer alan konuşmacılar ve ele alınan konular şöyle; Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur İnternet Gazeteciliğinin Dünü, Bugünü ve Yarınını; Beyaz TV Genel Yayın Yönetmeni Fırat Çatalbaş Sosyal Medya İhbar Hatları ve TV Gazeteciliği’ni, ensonhaber.com Haber Müdürü Burak Can Badak İnternet Haberciliğinin Toplumdaki Etkileri’ni; İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer Ajans Haberciliği ve İnternet Medyası’nı; TV Programcısı ve Sunucu Aynur Ayaz Sorunsuz İletişim, Etkin ve Yetkin İletişim’i; namehaber.com Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Yavuz da Dijital Medya ve Güvenilir Habercilik konularını değerlendirdi.

Program gezilerle devam etti

Öte yandan program, ikinci gününde de çeşitli gezilerle devam etti.

Bu rotalardan ilk durağı ise Kayseri'nin tarihi ve doğa güzelliğiyle meşhur Soğanlı Vadisi oldu.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’ın ev sahipliğinde Kubbeli Kilise, Yılanlı Kilise, Tahtalı Kilise başta olmak üzere birçok tarihi kalıntı ziyaret edildi.

Kapuzbaşı Şelalesi

Daha sonra ise dünyanın en yüksek 2. şelalesi olan Kapuzbaşı Şelalesi'ne doğru yola çıkıldı.

Heyet, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile birlikte Kapuzbaşı Şelalesi'ni gezdi.

Türkiye’nin birçok farklı ilinden Kayseri’ye gelen TİGAD İl Temsilcileri, Kapuzbaşı’nın eşsiz güzelliğini doyasıya deneyimledi.

Kaymakam ve belediye başkanı ağırladı

Gezinin ardından düzenlenen akşam yemeğinde de Yahyalı Belediye Başkanı ve Kaymakamı heyetle birlikte olundu.

Kayseri programının son gününde ise rota Talas oldu.

Osmanlı Sokağı’ndan başlayan gezi Antika Pazarı, Yaman Dede Konağı, Tıpkı Basım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi ile devam etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın öğle yemeğinde konuğu olan TİGAD heyeti, Kayseri’nin tarihi ve kültürel yönden son derece zengin olmakla birlikte en genç ve hareketli ilçesi Talas’ı yakından tanıma olanağı buldu.

Son rota Talas oldu

Başkan Mustafa Yalçın, öğle yemeğinde 28 yılı aşkın belediyecilik deneyimlerinden ve Talas ilçesinin geçmişi, bugününden bilgiler verdi. Gençlere ve eğitime ne kadar büyük önem verdiklerini, bu kapsamda Talas’a 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’ni kazandırdıklarını kaydetti.

‘Uyumayan Kütüphane’nin gençlerden ve ilçe halkından gördüğü yoğun ilgiden duydukları mutluluğu paylaştı.

Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından TİGAD İl Temsilcileri, Kayseri’den unutulmaz deneyimler ve mutlu anılarla ayrıldı.