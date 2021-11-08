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    Kayseri'de, gözaltındaki 17 DEAŞ şüphelisinden 7'si adliyeye sevk edildi

    DEAŞ’a yönelik operasyonlar kapsamında 7 gün önce gözaltına alınan 17 şüpheliden 7’si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 12:39
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    Kayseri'de, gözaltındaki 17 DEAŞ şüphelisinden 7'si adliyeye sevk edildi

    Kayseri’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

    ŞAFAK VAKTİ BASKIN YAPILDI

    Örgütle bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yapıp Kayseri'ye geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları tespit edilen Irak uyruklu 17 kişi, şafak vakti yapılan baskınla gözaltına alındı.

    Kayseri'de, gözaltındaki 17 DEAŞ şüphelisinden 7'si adliyeye sevk edildi VİDEO

    YER TEMİN ETTİKLERİ BELİRLENDİ

    Gözaltına alınan şahısların, terör örgütünün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan DEAŞ üyesi kişilere yer temin ettikleri belirlendi.

    17 şüpheliden 7’si, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

    Diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

    Kayseri de, gözaltındaki 17 DEAŞ şüphelisinden 7 si adliyeye sevk edildi #1

    Kayseri de, gözaltındaki 17 DEAŞ şüphelisinden 7 si adliyeye sevk edildi #2

    Kayseri de, gözaltındaki 17 DEAŞ şüphelisinden 7 si adliyeye sevk edildi #3

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