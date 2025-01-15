Kayseri'de HÜCRE operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi

Organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadele devam ediyor.

Güvenlik güçleri, bu çerçevede operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya HÜCRE-6 operasyonunun detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Kayseri'de E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.