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Kayseri'de iki kişi kısıtlamada otomobilin arkasına saklanırken yakalandı

Kayseri'de iki kişi kısıtlamada otomobilin arkasına saklanırken yakalandı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden çift ceza yememek için, polis ekipleri tarafından bir aracın arkasında yakalanması komik anlara sahne oldu.