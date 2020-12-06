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- Kayseri'de iki kişi kısıtlamada otomobilin arkasına saklanırken yakalandı
Kayseri'de iki kişi kısıtlamada otomobilin arkasına saklanırken yakalandı
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 08:48
- Güncelleme : 06.12.2020 - 08:54
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'de virüse karşı geniş önlemler alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonunun tamamı için sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
Kısıtlamaya uymayanlara ise cezalar kesildi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde de, yurt genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişinin polise yakalanması komik anlara sahne oldu.
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının ihlâl edildiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine Serçeönü Mahallesi’nde bulunan Çankaya Caddesine intikal eden polisler, yol kenarında hareketlilik fark etti.
OTOMBİLİN ARKASINA SAKLANDILAR
İki kişi polise yakalanmamak için bir otomobilin arkasına saklandı.
Kimlikleri açıklanmayan iki şahsı saklandıkları otomobilin arkasında yakalayan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlâl ettikleri için toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesti.
Kayseri'de iki kişi kısıtlamada otomobilin arkasına saklanırken yakalandı ViDEO