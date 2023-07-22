Kayseri'de indirimli ürünler satan mağazada izdiham yaşandı Ev eşyası satan bir mağaza, yeni yer açması sebebi ile indirimli ürünler satınca, vatandaşlar mağaza önünde izdihama sebep oldu.

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İHA

Son dönemlerde sosyal medyada mağaza açılışı ya da indirim günlerinde çekilen videolar gündem oluyor.

Telefon, halı, tencere indirimleri vatandaşları adeta hırslandırıyor.

Öyle ki indirim haberini günler öncesinden öğrenenler, sabahın erken saatlerde kuyruğa dahi giriyor.

Ürünlerine indirim yaptı

Bu kez görüntüler Kayseri'den.

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde ev eşyası satan bir mağaza, yeni iş yeri açması sebebi ile ürünlerde kampanya yaparak indirimli satacağını duyurdu.

İzdiham kaçınılmaz oldu

İndirimi duyan vatandaşlar mağaza önünde izdihama sebep olurken, mağaza yetkilileri tarafından zaman zaman kapı önünde yoğunluk oluşturulmaması ve içeri girilmemesi yönünde de hoparlörlerden duyuru yapıldı.

Vatandaşlar bir taraftan aldıkları ürünleri araçlarına taşıdı.

Diğer taraftan da mağazadan indirimli ürün almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.