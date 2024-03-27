Polis ekipleri yurt genelinde suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kez operasyonun adresi Kayseri oldu.
Firariyi yakalamak için çalışma başlatıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik', 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Gözaltına alındı
Bu kapsamda ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
Sahte polis kimliği çıktı
Evde yapılan aramada 22 adet fişek ve sahte polis kimliği ele geçirildi.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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