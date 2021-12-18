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    Kayseri'de Kemal Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi

    Kayseri'de Kemal Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi

    Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partililer tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 10:33
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak ve hafta sonu yapılacak olan Belediye Başkanları Çalıştayı için akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi.

    HAVAALANINDA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu havaalanında partililer karşıladı.

    Genel başkanlarının doğum gününü unutmayan Kayserili CHP'liler kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi hazırlandı.

    74 YAŞINA GİRDİ

    74 yaşına giren Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan yaş pastanın mumlarını üfledi.

    Kılıçdaroğlu, kendisine sürpriz yapan partililere teşekkür etti.

    Kayseri'de Kemal Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi VİDEO

    Kayseri de Kemal Kılıçdaroğlu na doğum günü sürprizi #1

    Kayseri de Kemal Kılıçdaroğlu na doğum günü sürprizi #2

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