Kayseri'de komşusunu öldüren Afganistanlının cezası belli oldu

Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü komşusu Tamim Mirza'yı başına taşla vurarak öldüren Ziya Ehsami, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Morkaya Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu Ziya Ehsami, geçtiğimiz 22 Ekim'de eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza'yı eline geçirdiği taş ile kafasına vurarak öldürdü.

Gözaltına alınan Ziya Ehsami, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Ziya Ehsami hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Ehsami hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN VURDUM"

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ehsami, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ziya Ehsami, "Suç bende değil. Yolda karşılaştık ve tartıştık. Neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Daha önce bana 2 defa bıçak çekmişti. Bana bıçak çekti, ben de kendimi savunmak amacıyla taşla vurdum. Bilerek yapmadım. Pişmanım." dedi.

25 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Ehsami’nin eyleminin ‘kasten adam öldürme’ kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.