Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Melikgazi Nikah Memurluğu'nda dünyaevine girmek isteyen 25 çift, özel bir tarih olan 22.02.2022'de hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kayseri'de özel tarihte evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Hayatlarını birleştiren çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şu şekilde konuştu:

"25 ÇİFT 22.02.2022 TARİHİNDE NİKAH MASASINA OTURDU"

"Özel günlerde nikah sayılarında bir artış yaşanıyor. Özel bir tarih olan 22.02.2022’de dünyaevine girmek isteyen 25 çift, Melikgazi Belediyemizde nikah masasına oturdu. Ömür boyu sürecek mutluluğa 'Evet' demek üzere bu tarihi tercih eden çiftlerden Sevgi Durmuş ve Ömer Faruk Cıklacivlez'in nikahlarını kıyarak kendilerine sürpriz yaptık.Bu tarihler ilerleyen zamanlarda çiftlerin evlilik yıl dönümünü unutmamaları için akılda kalan özel bir tarih. Kendilerine uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, ailelerini de tebrik ediyorum."

Hayatlarını birleştiren çiftler, özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade ederek nikahlarını kıyan Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür etti.