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Haber Merkezi

Sosyal medya bu kavgayı konuşuyor...

Kayseri'de yaşanan olayda, toplu taşıma aracında görev yapan eşini uğurlamak isteyen bir kadın, eşini öptüğü sırada başka bir yolcunun sözlü tacizine maruz kaldı.

KADININ TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

Otobüs hareket etmeden önce eşini uğurlamak için kısa bir vedalaşma yaşayan kadın, bu sırada otobüste bulunan başka bir kadın yolcunun tepkisiyle karşılaştı.

"SEVİŞME YERİ Mİ BURASI"

Yolcu, "Sevişme yeri mi burası?" şeklinde tepki gösterdi.

"NEREDEN KOCANIZ"

Genç kadın ise "Kocam" diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine yolcu, "Nereden kocanız?" diye sorgulamaya devam etti.

"ETİK Mİ YAPTIĞINIZ"

Tartışma sırasında şoförün eşi, "Nikah defterini getireyim mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ancak tartışma burada da son bulmadı. Yolcu, "Etik mi yaptığınız?" diyerek tepkisini sürdürdü.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran videoya kullanıcılar da çok sayıda yorum yaptı.