Kayseri'de provokatif sosyal medya paylaşımlarına operasyon

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yapılan sosyal medya paylaşımlarını takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda, "Polis vuracağız yarın, silahlar hazır arkadaşlar" şeklinde paylaşımda bulunan O.K. gözaltına alındı.

10 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Operasyonda provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltına aldı.

Her biri hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan adli işlem başlatıldı.

SİBER MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tüm sosyal medya platformlarında sanal devriye faaliyetlerimiz devam etmektedir." denildi.

Ayrıca, "Bu çalışmalar kararlı bir şekilde sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.