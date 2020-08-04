Kayseri'de sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Kayseri'de minibüsün üzerinde sıkışan Türk bayrağını, yaralıya müdahale etmek için kaza yerine gelen sağlık çalışanı önce temizledi ardından da katlayarak araca koydu.