Kayseri’de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü

Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hakkı E., hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesinde, Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., birlikte alkol aldı.

Ancak 3 arkadaş bir süre sonra rahatsızlanınca ambulans çağrıldı.

Sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Özel hastanede tedavi gören Hakkı E., 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, öldü.

Bu arada Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.