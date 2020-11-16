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    Kayseri’de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü

    Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hakkı E., hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 20:28
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 20:48
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    Kayseri’de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü

    Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesinde, Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., birlikte alkol aldı.

    Ancak 3 arkadaş bir süre sonra rahatsızlanınca ambulans çağrıldı.

    Sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.

    5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

    Tedavi altına alınan kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Özel hastanede tedavi gören Hakkı E., 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, öldü.

    Bu arada Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kayseri’de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü #1

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