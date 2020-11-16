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- Kayseri’de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü
Kayseri’de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü
Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hakkı E., hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
- DHA
- 16.11.2020 - 20:28
- Güncelleme : 16.11.2020 - 20:48
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesinde, Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., birlikte alkol aldı.
Ancak 3 arkadaş bir süre sonra rahatsızlanınca ambulans çağrıldı.
Sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.
5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Özel hastanede tedavi gören Hakkı E., 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, öldü.
Bu arada Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.