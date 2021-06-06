Seçim ve LGS aynı güne denk geldi

Farklı nedenlerden dolayı boş bulunan mahallelere yapılan muhtarlık seçimleri sırasında okulun yanındaki diğer okulda LGS olması, seçmenlerin sessizlik için uyarılmasıyla sonuçlandı.

Türkiye genelinde 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçimler yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) tarafından yapılan seçimler, her ilin ihtiyaç duyulan mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Muhtarlık seçimleri, Kayseri’de de başladı.

9 MAHALLEDE SEÇİM YAPILDI

08.30 itibariyle başlayan seçimde vatandaşlar seçmen kağıtları ve kimlikleriyle geldiği sandıkta oy kullanma işlemine katıldı.

9 mahallede gerçekleştirilecek olan muhtarlık seçiminde en çok seçmen 17 bin 917 seçmen ile Alpaslan Mahallesi oldu.

SINAV DA, SEÇİM DE AYNI GÜN

Öte yandan, bugün liseye hazırlanan öğrencilerin sınavlarının da gerçekleştirlmesi karışıklıklara neden oldu.

Hem muhtarlık seçimlerinin hem de LGS'nin aynı günde gerçekleştirilmesi, gürültü oluşmasına sebebiyet verdi.

"YAN BİNADA SINAV VAR, LÜTFEN SESSİZ OLALIM"

Alpaslan Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminin yapıldığı okulun yanında bulunan başka okulda da LGS sınavı olması nedeniyle seçmenleri uyarı amaçlı, 'Yan binada sınav var, lütfen sessiz olalım' yazan kağıtlar asıldı.





