Kayseri'de sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Seyfi, 4 sene önce aldığı sıfır kilometre motor hatalı çıkınca hem çiftçiliği bitti hem de borç batağına battı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı Mahallesi’nde yaşayan ve 30 senedir çiftçilik yapan 58 yaşındaki Mehmet Seyfi, 2016 yılında sıfır kilometrede traktör aldı.

Traktörü alıp mahallesine getiren Seyfi, bir süre sonra arıza ile karşılaştı. Traktörün verdiği arızalar nedeniyle tarlalarını ekip biçemeyen Seyfi, konuyu yargıya taşıdı.

Mahkemenin motorun hatalı ve ayıplı olduğu kararı vermesine rağmen, traktörü iade edemeyen çiftçi Mehmet Seyfi, ne yapacağını kara karar düşünüyor.

"4 SENEDE 2 MİLYONA YAKIN MADDİ ZARARIM VAR"

Başından geçen olayı anlatan Seyfi, “2016 yılında 106 bin 380 TL’ye bu traktörü aldım ve köyüme getirdim. 1 senenin içinde 2 sefer enjeksiyon memesi yaptırdım. Bir daha kullanamaz oldum. 1 sene zor kullandım. Motor yüke gelmiyor, yüke geldiğinde stop ediyor. 700 tane koyunum vardı ama tarlalarımı ekip biçemediğim için onları da verdim. Motoru geride veremedim. Şuanda bankalardan çektiğim krediler, faizleriyle birlikte 500 bin TL borcum oldu. Ödeyemez hale geldim. Buradaki mahkemeyi kazandım ama karşı taraf iptal davası açtı. Virüsten dolayı da mahkeme açılmıyor. Mağduriyetimin giderilmesi için mahkemenin görülmesini istiyorum. Burada 300’ü ilçe tarıma kayıtlı, 400’ü mahalle sakinlerinden kiraladığım tarla olmak üzere 700 dönüm tarla ekiyordum. Bu tarlaların hepsi elimden gitti. Şu anda çok mağdur durumdayım. 4 sene içerisinde 2 milyona yakın maddi zararım var. 4 senedir tarlaları ekip biçiyor olsaydım benim bankalara borcum kalmazdı. Çok rahat ödüyordum. Komşuların motorunu kiraladım ama motorun giderleri gelen hasılatı da götürdü. 4 senedir mağdurum” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM, İNTİHARI BİLE DÜŞÜNÜYORUM"

Seyfi, “Bu motora da 20-25 bin TL arasında para harcadım. 2 sefer enjeksiyon memesini yaptırdım, çekici ile sanayiye götürüp getirdim, yakıt deposunu temizlettim ama halen yetkili firma mazottan kaynaklandığını söyledi. Motoru çekici ile 3 sefer bilirkişiye götürdüm. Mahkeme kararında motorun hatalı ve ayıplı olduğunu söyleyerek iadesine karar verdi. Hakim mahkemeyi bitirdi ama karşı taraf mahkemeyi Ankara’ya taşıyınca iade edemedim. Bu mahkemenin giderilmesini bekliyorum. Her şeyimi kaybettim. İntiharı bile düşünüyorum. Ailem yanıma gelmiyor. Çocuklarım buraya gelmiyor. Çiftçilik de bitti. Şu motor gidip de bana paramı verseler yeniden çiftçiliğe başlayıp borcumu öderim” dedi.