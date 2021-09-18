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Kayseri'de şikayet üzerine gelen polisler apartmanda ceset buldu

Kayseri'de şikayet üzerine gelen polisler apartmanda ceset buldu

Kocasinan ilçesindeki bir apartman sakinleri, bina içindeki kötü kokudan dolayı polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, bir dairede günler önce ölmüş erkek cesedi buldu.