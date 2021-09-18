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- Kayseri'de şikayet üzerine gelen polisler apartmanda ceset buldu
Kayseri'de şikayet üzerine gelen polisler apartmanda ceset buldu
Kocasinan ilçesindeki bir apartman sakinleri, bina içindeki kötü kokudan dolayı polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, bir dairede günler önce ölmüş erkek cesedi buldu.
- AA
- 18.09.2021 - 01:14
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan apartmanda feci bir olay yaşandı.
Bozantı Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda, kötü koku nedeniyle rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde ekipler; H.K.'nın cesediyle karşılaştı.
GÜNLER ÖNCESİ ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ
Yapılan incelemelerin ardından H.K.'nın (46) cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Günler öncesinden öldüğü tahmin edilen H.K.'nın evde yalnız yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.