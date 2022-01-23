Kayseri'de Sultan Sazlığı Göleti buz tuttu, çocuklar üstünde top oynadı

Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Göleti 15 santimtre kalınlığında buz tuttu. Durumu fırsata çeviren çocuklar ise göletin üzerine top oynayıp eğlendi.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde bulunan ve her yıl yaklaşık 250 kuş çeşidine ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Göleti, aşırı soğuklardan dolayı buz tuttu.

15 SANTİMETRE BUZ TUTAN GÖLETTE TOP OYNADILAR

Gölet üzerindeki buz kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaşırken durumu fırsata çeviren küçük çocuklar ise göletin üzerine çıkarak top oynamaya başladı. Bu sırada ise bazı vatandaşlar da kamışları biçti.









