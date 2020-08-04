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    Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 21:24
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    Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye'de DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişinin yakalanması için Develi ilçesinde operasyon düzenlendi.

    9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şahıslar Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı #1

    Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı #2

    Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı #3

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