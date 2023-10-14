Kayseri'de teröristlerin şehit ettiği veterinerin babası: Bin evlat kazandım Teröristler tarafından şehit edilen veteriner 24 yaşındaki veterinerin babası; 1Devletimiz bizim yanımızda. Allah razı olsun. Bir şehit verdim, bin evlat kazandım. Biz bir ölür, bin diriliriz." dedi.

DHA

Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda her geçen teröre büyük darbe vuruluyor.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 1 Ekim'de saat 09.30 sıralarında hain terör örgütü ise bir kanlı eylem gerçekleştirdi.

Hafif ticari araç ile müdürlüğünün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu.

2 terörist öldü

Araçtan inen teröristlerden 1'i kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Teröristler 1 veterineri şehit etti

Şüphelilerin, ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürüp şehit ederek, gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları öğrenildi.

"Ben, 1 şehit verdim ama binlerce evladım oldu"

Teröristlerin şehit ettiği Mikail Bozlağan'ın babası Ramazan Bozlağan, DHA'ya konuştu. Baba Bozlağan, şu ifadelere yer verdi:

Bu olayın başından bu yana devletimiz yanımızda. Allah devletimizden razı olsun. Ben, 1 şehit verdim ama binlerce evladım oldu. Bin evlat kazandım. Biz bir ölürüz bin kere diriliriz ki düşmanlarımız sevinmesin.



Biz inançlı olduğumuz sürece, devletimize, bayrağımıza ve toprağımıza sahip çıktığımız sürece kimseler bizi yıkamaz.

"3 yavrum da şehit olsa yine Allah'ın izni ile ayakta kalırız"

Dimdik ayakta olduklarını söyleyen Bozlağan, "Gururluyuz. Gururum çok yüksek. Benim 3 evladım daha var. 3 yavrum da şehit olsa yine Allah'ın izni ile ayakta kalırız. Biz böyle inançla yetişip, bu inançla büyüdük. Allah, devletimizden ve milletimizden razı olsun. Hiçbir zaman şehit olanların yakınlarının başı yere eğilmesin, dimdik ayakta dursun" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)