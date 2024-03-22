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Kayseri'de torbacı operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Kayseri'de torbacı operasyonu! 10 kişi tutuklandı Polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 aydır devam eden çalışmalarında, gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklanırken, yapılan aramalarda çok sayıda silah ve dijital malzeme ele geçirildi.