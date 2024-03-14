Kayseri'de trafik denetimi: 11 araç trafikten men edildi Trafiğin huzurunu bozan sürücülere karşı gerçekleştirilen denetimlerde 11 araç trafikten men edilirken, 130 sürücüye işlem uygulandı.

İHA

Trafik magandaları dur durak bilmiyor...

Araçlara ses sistemi, abartılı egzoz gibi aksesuar takarak çevre ve gürültü kirliliğine neden olan sürücüler tek tek tespit edilerek ceza kesiliyor.

Son olarak denetimlerin adresi Kayseri oldu.

Kentte polis ekipleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.

Denetim düzenlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-13 Mart tarihleri arasında abartı egzoz, drift ve yüksek ses müzik ile kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yapıldı.

130 araç sürücüsüne işlem uygulandı

Yapılan denetimlerde 19 araç ve sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 4 araç ve sürücüye drift yapmaktan, 32 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 130 araç ve sürücüye de sürücü belgesiz ve geçersiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

11 araç trafikten men edildi

Ayrıca denetimlerde 29 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 araç ve sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmaktan işlem yapılırken, 11 araç da trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)