Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 13 kişi tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şahıstan 13'ü tutuklanırken, adreste yapılan aramalarda farklı miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

36 şüpheliye yasal işlem uygulandı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 12 şüpheli şahsa ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek’ suçlarından, 24 şahsa ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından olmak üzere toplamda 36 şahsa yasal işlem yapıldı.

Ele geçirilenler

Öte yandan yapılan aramalarda; farklı miktarlarda ve çeşitlerde 75,95 gram uyuşturucu madde, 60 adet sentetik hap, 4 adet tabanca, 6 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

13 kişi tutuklandı

Son olarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şahıstan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)