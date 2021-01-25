Kayseri'deki cinayet davasında 'Gel kuçu kuçu' söylemi tahrik sayıldı

Para meselesi yüzünden eski ortağını öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezası, tahrik hükmü ile 15 yıla indirildi.

Kayseri'de geçtiğimiz temmuz ayında Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nde, Emin Erciyes ile V.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin Erciyes aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti, V.K. tutuklandı.

Tutuklu V.K. için Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar davası görüldü.

V.K. davaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Erciyes'in eşi Niğmet Erciyes ile 5 aylık çocuğu, babası Halik Erciyes ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"SADECE YARALAMAK İSTEDİM"

Duruşmada sanık V.K.'nin Erciyes'i yaraladıktan sonra 112 Acil Servis'i aradığını içeren ses kaydı dinlendi. Sanık V.K. mütalaaya karşı yaptığı savunmada, eylemi öldürme kastıyla yapmadığını iddia etti.

Kendini korumak için eline bıçak aldığını savunan V.K. "Beni öldürmekle tehdit edince korktum ve elimdeki bıçakla onu yaralamak istedim. Öldürme kastım olsaydı maktul yere yığılır yığılmaz 112'yi aramazdım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

"'GEL KUÇU KUÇU' DİYEREK TAHRİK ETTİ"

V.K.'nin avukatı ise maktul Erciyes'in olay sırasında sanık V.K.'ye yönelik küfür ve hakaret dolu sözler kullandığı ve "Gel kuçu kuçu" diyerek tahrik ettiğini söyledi. V.K.'nin eylemi "tahrik altında" işlediğini savunan avukat Aslan, mahkeme heyetinden tahrik nedeniyle cezada indirim talep etti.

İNDİRİMLİ CEZA ALDI

Mahkeme heyeti V.K.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, sanığın olayı tahrik altında işlediği ve duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 15 yıla indirdi.