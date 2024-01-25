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Kayseri hava sahasında panik anları yaşandı.
12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan uçak, arıza yaptı.
Teknik arıza sebebiyle uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Uçak hafif hasar aldı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın hafif hasar aldığı belirtildi.
Uçakta bulunan pilot ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olması ise kazanın iyi haberi.
Bakanlık, şu cümlelerle açıklamasını duyurdu;
Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Us Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir.
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