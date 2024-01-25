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Kayseri'deki eğitim uçağı acil iniş yaptı! Uçak hasar aldı, mürettebatın durumu iyi...

Kayseri'deki eğitim uçağı acil iniş yaptı! Uçak hasar aldı, mürettebatın durumu iyi... Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Mürettebatın ise iyi olduğu aktarıldı.