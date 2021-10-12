Kayseri'deki öğretmen, etkinliklerle öğrencilerini topluma kazandırıyor

Rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Muhammed Melik Erkek, futbola gönül vermiş bir birey olduğunu ve öğrencilerine de bunu aşılayarak topluma kazandırdığını söyledi.

Kayseri’de bir öğretmen, “Mutlu Ederek Mutlu Oluyoruz” sloganıyla etkinlikler yaparak öğrencilerini topluma kazandırmayı hedefliyor.

Sevgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan 27 yaşındaki Muhammed Melih Erkek isim öğretmen, hem Beşiktaş hem de Kayserispor taraftarı olmaktan mutluluk duyuyor.

Genç öğretmen, futbola gönül vermiş birey olması sebebiyle öğrencilerine de bu sevdayı aşılamaya çalıştığını belirtiyor.

"MUTLU EDEREK MUTLU OLUYORUZ"

“Mutlu Ederek Mutlu Oluyoruz” sloganıyla sosyal medya üzerinden etkinlikler yapıp, takım formalarını da kullanan Muhammed Melih Erkek, olayı şu ifadelerle açıkladı:

"Öğrencilerimin hem mutluluğu hem de topluma kazandırılması amacıyla başlatmış olduğum bu güzel etkinliklerde hamdolsun çok güzel geri dönüşler aldık.





"EN ÇOK DESTEK VERENLER TARAFTARLAR"

Özellikle Beşiktaş taraftarı ve yönetimine destekleri ve hediyelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Çocuklar hem hediye almış oldular hem de taraftarı oldukları kulüpleri daha çok sevmeye başladılar.

Girişimlerimiz tüm takımlar için devam etmekte. Diğer takımı destekleyen öğrencilerimiz de var. Lakin çok fazla dönüş alamadık bu konuda. Bizlere en çok destek veren ve vermeye çalışanlar genelde taraftarlar oluyor.

DİĞER TAKIMLARDAN DA RİCADA BULUNDU

Burada kulüp yöneticileri ve futbolculara da büyük iş düşüyor. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Hepsinin elinden tutmak bizim üzerimize düşen bir görev. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz bu konularda ama pek etkili olamadık açıkçası.

Buradan özellikle bir ricada bulunmak istiyorum. Gerek diğer takımlar gerekse şehrimizin takımı Kayserispor’umuzun yönetim, futbolcu ve taraftarları bizleri ziyaret etsinler.

Öğrencilerimiz ile tanışsınlar ve onlara imkanları dahilinde hediyeler getirsinler. Yine imkan olursa maça davetler gibi sürprizler yapabilirler. Bu çocuklarımız için çok kıymetli olur."