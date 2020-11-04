Kayseri'deki terör saldırısının 5 faili tutuklandı

Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi önünde terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 15 asker şehit olurken 54'ü ise yaralanmıştı.

FIRAT BOTAN YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde olayın faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyet güçlerinin operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Ferhat Tekiner'in, terör saldırısının faili Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, MİT ve emniyetin düzenlediği başarılı operasyon ile Ferhat Tekiner'in gözaltına alınmasının ardından genişleyen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Tekiner ile birlikte 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve mühimmatın da ele geçirildiği öğrenildi.

Kayseri saldırısının faili tutuklandı VİDEO