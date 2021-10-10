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    Kayseri'deki yangın çıkan bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

    Melikgazi ilçesindeki kağıt fabrikasında yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 23:22
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    Kayseri'deki yangın çıkan bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangın etrafa dehşet saçtı.

    İpek Sokak'ta bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gerçekleşti.

    meydana gelen yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin yükselişisi kameralara yansıdı.

    Kayseri'deki yangın çıkan bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi VİDEO

    Kayseri deki yangın çıkan bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi #1

    Kayseri deki yangın çıkan bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi #2

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