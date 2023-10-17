Kayseri'den Filistin'e yürüyerek gitmek için yola çıkan grup Niğde'ye ulaştı 'Zulme sessiz kalmak zulümdür' sloganıyla Filistin’e destek için Kayseri'den yürüyerek yola çıkan 3'ü çocuk 4'ü kadın 27 kişi, 2 günün ardından Niğde'ye vardı.

İHA

İsrail'in, Filistin halkına yönelik insanlık dışı politikaları devam ediyor.

Hamas'ın sızma harekatı ve füze saldırılarını bahane eden İsrail ordusu, Gazze'yi hem sıkı bir abluka altına aldı hem de sivil hedef gözetmeden hava saldırılarını artırdı.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, ‘Zulme sessiz kalmak zulümdür’ sloganıyla Filistin’e destek için yola çıktı.

Bin 200 kilometre yol yürüyerek Kudüs'e varacaklar

Platform üyeleri, destek için yaklaşık bin 200 kilometre yol yürüyerek Kudüs'e varmak istiyor.

Niğde'ye ulaştılar

Kayseri-Niğde-Adana-İskenderun güzergahından Cilvegözü Sınır Kapısı’nı geçip, önce Filistin’e, daha sonra da Kudüs’e ulaşmak için yürüyen 3'ü çocuk, 4'ü kadın 27 kişi, 2 günün ardından Niğde'ye ulaştı.

"Hz. Musa'nın yolunu açan Rabbimiz karayoluyla da bizim yolumuzu açacaktır"

Yürüyüşe katılanlardan Ali Tokluman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Filistin'e yürüyoruz. Hedefimiz bu. Kalbimizi bütün tuttuk. Engeller çıkması muhtemel. Hz. Musa'nın yolunu açan Rabbimiz karayoluyla da bizim yolumuzu açacaktır. Bu noktada kalbimizi sağlam tutuyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)