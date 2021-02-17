Kar yağışının ardından sokağa çıkan vatandaşların, evlerinden getirdikleri tepsi ve leğenlerle kayak yaptığı o anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde etkili olan kar sonrası bölge halkı sokaklara döküldü.

Yetişkinler ve çocuklar; poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Kayak sırasında kendisini yokuş aşağı bırakan onlarca kişi, karın keyfini yaşadı.

"MUTFAKTAKİ TEPSİYİ ALIP GELDİM"

Fırın tepsisi ile kayan Ener Gündüz, "Pandemi nedeniyle evde çok sıkıldık. Erciyes'e de gidemeyince mutfaktan tepsiyi alıp kaydım. Çok eğlenceli ve keyifli." dedi.

Kayserili vatandaşların kar keyfi

"KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"

Kayak keyfi yaşayan Mustafa İpek ise "Okulların kapalı olması nedeniyle karın keyfini tepsi ile kayarak yaşıyorum. Bazen poşetle bazen de tahta kızak ile kayıyorum." diye konuştu.