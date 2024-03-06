Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kurmuş durumda.
Siyasi hayatının yanı sıra halk ile samimi diyaloğu oldukça seviliyor.
Kimilerinin 'Tayyip dedesi', kimilerinin ise oğlu...
Fotoğrafını önce sevdi sonra öptü
Büyük sevgi gördüğü vatandaşlardan biri de Kayserili İsmi Bulduk...
İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Bulduk İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek'in seçim ofisi önünde bulunan parti flamasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü.
Viral oldu
O anlar ise kameraya yansıdı.
Yürekleri ısıtan anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
"Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana"
Bulduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana." dedi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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