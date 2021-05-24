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Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan Eyyüp Gergin’in acı haberi, Kayseri’de yaşayan ailesine verildi.
- DHA
- 24.05.2021 - 10:24
- Güncelleme : 24.05.2021 - 10:39
25 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, dün Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında gerçekleştirilen havadan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken, yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Gergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
ACI HABER AİLEYE ULAŞTI
Eyyüp Gergin'in acı haberi, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, bugün öğle vakti Bünyan'daki Bayramlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.